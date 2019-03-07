شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات طارئة .. جبهة قتال جنوب اليمن تشتعل مجددا والجيش يلقن الحوثيين هزيمة موجعة (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش اليمني انتصارات عسكرية اليوم وحررت مواقع استراتيجية شمالي الضالع (جنوب اليمن).

وقال موقع الجيش ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية، في جبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية،20 قتيلا وجريحا.

وحررت قوات الجيش خلال تلك المعارك تبة “الثعيل”وموقع “المرحوبة الصغرى” في منطقة الحقب، جنوبي مديرية دمت.

وأسفرت المعارك عن مصرع 12 من عناصر المليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو جراح محمد مهدي الشهاري، وجرح 8 أخرين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مدينة دمت .

وعادت المواجهات في جبهة دمت بعد فترة توقف وهدوء نسبي ، في وقت كانت المعارك على اشدها في جبهة الحشاء المجاورة .