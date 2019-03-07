بن سميط: رئيس الجمهورية يتابع تنفيذ مشروع كهرباء عدن الجديدة

قال محمد أحمد بن سميط، المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة، إن رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي على تواصل دائم لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجا وات.

وأضاف بن سميط في حديث لبرنامج " تفاصيل الخبر " عبر قناة اليمن الفضائية أن الأعمال متواصلة في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وقرب الانتهاء من أعمال البنية التحتية في موقع المشروع بمنطقة الحسوة.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة أن المشروع المكون من توربينات حديثه تعمل بأنواع مختلفة من الوقود يعد أساسا لإنشاء محطات مركزية وللابتعاد عن المحطات الصغيرة التي تسبب ضوضاء ومشاكل بيئية.

وكشف بن سميط أن لدى الحكومة اليمنية خطة طموحة لتشغيل المشروع في مرحلته الثانية وتشغيل المحطات الأخرى بمحافظة عدن بوقود الغاز والذي سيسهم في الحفاظ على البيئة وسيكون له مردودا اقتصاديا عاليا.

وتابع المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع أن العمل سيسير بشكل متواز في بناء محطة الكهرباء والمحطات التحويلية 132 كيلوفولت الثلاث في الحسوة والمنصورة وخورمكسر وخطوط نقل الطاقة.

وجدد الشكر لقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ممثلة بالأستاذ أحمد سالم ربيع ومدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس مجيب الشعبي على استجابتهم وتعاونهم مع الشركة في تنفيذ المشروع.