مغردون يتفاعلون مع هاشتاج "حضرموت_الوادي_تنتفض"

أطلق ناشطون جنوبيون على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر"، هاشتاج يحمل اسم #حضرموت_الوادي_تنتفض للتضامن مع المطالب الشعبية لأبناء وادي حضرموت لتسليم الوادي للنخبة الحضرمية أسوه بالمديريات الساحلية للمحافظة وبقية المحافظات الجنوبية. وأكد المغردون في الهاشتاق أن المنطقة العسكرية الأولى تدعم الجماعات الإرهابية وترسم مسلسل الإغتيالات والقتل للكوادر العسكرية الحضرمية. وقالوا بأن المنطقة العسكرية الأولى غدت مشكلة أمنية في وادي حضرموت يجب ترحيلها وتمكين أبناء حضرموت من إدارة أرضهم ومواردهم. هذا وتشهد مديريات وادي وصحراء حضرموت انتفاضة شعبية ضد المنطقة العسكرية الأولى بعد كثرة الإغتيالات والإنفلاتات الأمنية التي أصبحت تهدد المواطنين وتجعلهم عرضة للقتل والنهب.

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