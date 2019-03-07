استشهاد شابة بتعز برصاص قناص حوثي

استشهدت شابة، اليوم الخميس، برصاص قناص حوثي في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

وقالت مصادر "الخليج 365"، إن المواطنة فاطمة عبدالله أحمد ناجي 16 عاما استشهدت في العريش شرقي صبر الموام إثر استهدافها برصاص قناصة مليشيا الحوثي.

‏وفقدت تعز 3279 مدنيا من أبنائها بينهم 714 طفلا و402 امرأة.

و‏يبلغ عدد الجرحى من المدنيين في تعز 16402 بينهم 1756 طفلا و2495 امرأة.

‏وتحاصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية ما يقرب من 300 ألف نسمة في مدينة ‎تعز وتقطع كل الطرق بينهم وبين باقي المحافظات.

وكان عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصارعهم، في كمين محكم نفذه أفراد الجيش الوطني، في محيط مديرية الصلو جنوبي شرق محافظة تعز.

وذكر قائد جبهة الصلو العقيد الركن أحمد القدسي لـ "سبتمبر نت" أن قوات الجيش استدرجت عناصر من المليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه المناطق الواقعة بين مديريتي الصلو ودمنة خدير.

وأوضح العقيد القدسي أن قوات الجيش فاجأت عناصر المليشيا بهجوم مباغت، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.