خبير عسكري: هذا ما تغير بعد 85 يومًا من اتفاق السويد

أكد الخبير والمحلل العسكري خلفان الكعبي أن اتفاق السويد الموقع برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة ومليشيا الحوثي الامامية بعد 85 يومًا لم يحدث أي تغيير.

وقال الكعبي بتغريدة رصدها الخليج 365 اليوم إنه بعد مضي 85يوما من اتفاق السويد لم يحدث أي تغيير عما كان علية الحال قبل الاتفاق".

وأضاف أن "من كانوا يتحدثون عن الأوضاع الانسانية لم يعودوا يتحدثون عنها" اشارة إلى المنظمات التي كانت تتخذ من الوضع الانساني ستارا لضغوطها.

وتابع المحلل العسكري "يبدو ان من خطط الاتفاق كان يريد إيصال الامور لحالة لا سلم ولا حرب وإبقاء الامور معلقة، الأحداث الاخيرة قد تكون مقدمةً لزيادة حدة الصراع".

وكان اتفاق السويد وقع في 13 ديسمبر / كانون الأول 2018 برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها البريطاني لليمن مارتن غريفيث.

وبشأن الحديدة نص اتفاق السويد على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.

كما نص الاتفاق على إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ. والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وتضمن ايضًا إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، وأن تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون (الحوثيون).

ورفض الحوثي تنفيذ الاتفاق بإعادة الانتشار الذي يؤدي إلى تسليمه ميناء الحديدة والمدينة وقام بمسرحيات بالتسليم لقواته.