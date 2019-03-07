باكريت يهنئ منتخب الغيضة لتحقيق المركز الثالث في البطولة العربية للشطرنج بتونس

بارك محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت لليمن والمهرة الإنجاز الرياضي الجديد الذي حققه منتخب محافظة المهرة في البطولة العربية للعبة الشطرنج المقامة حاليًا في الجمهورية التونسية، بعد أن حقق المركز الثالث وميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة الفرق.

وعبر المحافظ باكريت عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال في تغريدة له على صفحته في" تويتر" - رصدها "الخليج 365": "مبروك لليمن هذا الإنجاز الرياضي الجديد بإسم المهرة.

موجهًا شكره وتحاياه للأعبين وأعضاء البعثة، قائلًا لهم: كنتم(ملوك)رفعتم راية الوطن عاليًا في سماء تونس، افرحتم اليمنيين.

مختتما تغريدته بالقول: سيظل اليمن شامخًا بسواعد أبنائه وشبابه.