محافظ المهرة يلتقي قبائل خوّار دعمًا لاستقرار وتنمية المحافظة

أكد الشيخ راجح سعيد باكريت، محافظ المهرة، على ضرورة تظافر وتوحيد الجهود للم شمل المجتمع المهري، لدعم جهود السلطة المحلية في التنمية وتحسين الخدمات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، دعا المحافظ باكريت خلال لقائه مساء اليوم الخميس، مع قبائل خوّار إلى الابتعاد عن المناكفات السياسية التي لاتخدم سوى أعداء الوطن والتوجه نحو البناء والتنمية.

وبارك المحافظ باكريت خلال اللقاء - الذي عُقد في القصر الجمهوري بمدينة الغيضة - تشكيل مكوّن قبائل آل كثير الجديد.

وأشار إلى أن محافظة المهرة تمتاز بالأمن والسلام والمحبة والتعايش منذ الأزل، مشددا على أهمية الحفاظ على هذا الإرث الطيب.

كما أعرب عن سعادته بلقاء قبائل خوّار والاستماع إلى مطالبهم والاستئناس بمشورتهم، ومشيدًا بمواقفهم الوطنية والتاريخية في سبيل خدمة المحافظة والوطن والمجتمع.

من جانبها أكدت قبائل خوار رفضها لكل دعوات الفوضى، والوقوف مع السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت والحكومة الشرعية برئاسة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في سبيل ترسيخ أمن واستقرار المحافظة والدفع بعملية التنمية فيها قُدمًا.

وخلال اللقاء أستمع المحافظ باكريت إلى هموم ومطالب واحتياجات قبائل خوار من الخدمات ومشاريع التنمية، مؤكدًا أخذها بعين الاعتبار والمسؤولية وتلبيتها.