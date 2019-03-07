التضامن وسمعون يؤكدان استعدادهما للملحمة الكروية غدا بالمكلا

استضاف البرنامج الرياضي Sports FM الذي يُبث عبر أثير راديو الأملFM، اليوم الخميس، كلا من الكابتن خالد يسلم بن سلوم الأمين العام لنادي التضامن واللاعبين زكي جواد باعقبة وعبدالله عبدالقادر العمودي لاعبا الفريق الأول لنادي التضامن بالمكلا.

وكان في استقبالهم شادي محمد بوعسكر مدير البرامج براديو الأملFM والذي بدوره رحب بالضيوف الحاضرين من نادي التضامن بالمكلا.

وقد عبَّر بن سلوم عن جاهزية النادي لخوض المباراة النهائية يوم غدا الجمعة ضد نادي سمعون بالشحر على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا. مشيدا بالجهود الجبارة التي تبذلها كلا من الإدارة وجميع لاعبي الفريق الأول وصولا إلى الجماهير المؤازرة للنادي كونها تُعتبر اللاعب الرقم اثناعشر في تشكيلة الفريق.

كما تمَّ خلال الاستضافة التواصل هاتفيا مع أحمد علوي قارش رئيس نادي سمعون بالشحر والذي بدوره تطرق إلى أهم الأسباب التي جعلت من نادي سمعون يكون في ركب الأندية الأولى والمنافسة على لقب بطولة كأس حضرموت. مؤكدا استحقاق النادي للمرحلة التي وصل لها ومتمنيا كل التوفيق لكلا الناديين في المشهد الختامي للبطولة وفي مختلف المحافل الرياضية القادمة.

فيما تطرق كلا من باعقبة والعمودي على أبرز المحطات والتجارب التي خاضها النادي خلال مشواره في بطولة كأس حضرموت كونهم أحد الجنود المشاركة في أرضية الملعب مُعبرين عن مدى سعادتهم للوصول إلى نهائي البطولة وواعدين جميع الأنصار والمحبين للنادي بتقديم مستوى مشرف يليق بتاريخ نادي التضامن على وجه الخصوص ويليق بمكانة الكرة الحضرمية على وجه العموم.