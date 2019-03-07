التقى سعيد صالح باحفي، مدير مركز الاستشارات والتنمية بالمكلا، ومدير العلاقات العامة بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت، بفريق نادي المناظرات بجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، برئاسة المدرب على عبدالله الجميلي، والفريق المرافق له.

وخلال اللقاء استعرض رئيس نادي المناظرات، الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي لطلاب الجامعات والمدارس، في مجال تعليم الشباب على الحوار المفتوح والبرامج التدريبية، في مجالات فن الإقناع ومهارات الالقاء وقبول الرأي الآخر وغيرها من الأنشطة المختلفة، التي تنمي مهارات وقدرات الطلاب وتحفزهم على الإبداع والتميز في الجوانب العلمية.

وأشار إلى أن نادي المناظرات يهدف لتعزيز ثقافة الحوار والنقاش، واحترام الرأي الآخر بين طلاب الجامعات والمدارس وتشجيعهم على الانفتاح الفكري، وفتح مجالات النقاش المختلفة، وكذلك العمل على تنمية مهاراتهم وتدريبهم في عدد من الدورات والبرامج التعليمية الخاصة بالتفكير الناقد وفن الإلقاء والإقناع أمام الجمهور.

وقال إن المناظرة نشاط عالمي تمارسها الكثير من الجامعات والمدارس العالمية، لإقامة البرامج والانشطة الطلابية التي تساعد الطلاب على رفع قدراتهم ومهاراتهم العلمية، مؤكدًا بأن جامعة العلوم والتكنولوجيا ستمثل اليمن من خلال مشاركتها في البطولة الدولية الخامسة لمناظرة الجامعات العربية خلال شهر مارس 2019م التي ستحتضنها الدوحة بمشاركة أكثر من 100 جامعة عربية يمثلون 60 دولة عربية.

بعد ذلك تم تدشين نادي المناظرات بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت والذي سيتم تنفيذ أول نشاطاته العلمية خلال الأيام القادمة لطلاب الجامعة.

وأوضح سعد باحفي، مدير مركز الاستشارات والتنمية ومدير العلاقات العامة بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت، أن هذا النادي سيسهم في تنشيط الفعاليات والبرامج العلمية المتنوعة للطلاب، مشيرًا إلى أن النادي سينظم خلال المرحلة القادمة العديد من الأنشطة الطلابية، لإبراز مواهب وابداعات طلاب الجامعة في مختلف المجالات، متمنيًا لفريق نادي المناظرات بجامعة العلوم والتكنولوجيا المشارك بالبطولة الدولية الخامسة التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج طيبة تشرف اليمن.

رافقهم خلال الزيارة كل من أعضاء فريق نادي المناظرة المشاركين بالبطولة العربية الدولية، هشام عبده الروحاني، ونجد حسين الجلعي، وسيف عبدالناصر المقطري، وعبدالمجيد مجد الرميشي.