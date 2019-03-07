شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يعلن اهم خبر عسكري منذ ثلاث سنوات من المعارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، السيطرة على مناطق استراتيجية في معقل ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية. وحسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، قال قائد محور علب، العميد ياسر مجلي "حررت قوات الجيش ما تبقى من قرى آل زماح وقرية اقروض وعدداً من المناطق المحيطة في مديرية باقم شمال صعدة، عقب هجوم واسع شنته، مساء الإثنين" . وأضاف "أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وأسر خمسة من عناصرها بينهم قناصون". من جانبه، ذكر أركان حرب محور علب أن "الجيش تمكن من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة من قبضة الميليشيا الحوثية". من جهة ثانية، أفاد المركز الإعلامي لميليشيات الحوثي "تويتر": "طيران التحالف شن غارتين على منطقة بني معين في مديرية رازح غرب صعدة". وأشار إلى تنفيذ الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في ذات المديرية الواقعة على الشريط الحدودي

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