شكرا لقرائتكم خبر عن عدن تستيقظ اليوم على مواجهات عنيفة وسقوط ضحايا واحراق عدد من المدرعات ..شاهد صور جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات فجر اليوم الخميس بمديرية خور مكسر بعدن.

واستمرت المواجهات حتى فجر اليوم مخلفة قتلى وجرحى

وفيما يبدو فان المواجهات اندلعت بين مسلحين وقوة امنية حاولت توقيف احتجاجات متضامنين مع اسرة الشهيد رافت دنبع الذي قتل على يد مليشات يسران المقطري

واظهرت صور احتراق عدد من الأطقم العسكرية، تابعه لمليشات الحزام الامني المدعومة اماراتياً

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