شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة : للشيخ القبلي الذي خان قبائل حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشطون محليون صورة الخائن خالد القاضي شيخ من مشايخ كشر والسكرتير الاول للحزب الاشتراكي في كشر وهو متحوث وهو من ادخل الحوثيين من منطقته بعد ضرب كثيف بالسلاح الثقيل إلى حصن المنصورة المطل عل قرى العبيسة والذي كشف ظهر المقاومة وهي تصد الزحوفات من الجهه الغربية.

ولكن توافدت القبائل لدعم المقاومة والطيران يدق حصن المنصورة وقد تم تصفية القرى التي كان يمركز بها الخائن خالد القاضي وفر قبل قليل هاربا النجس الخائن والتعزيزات تتواصل لدعم المقاومة بحجور