شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبيرة ومزلزلة لهذه الدولة الخليجية بعد ان اعلن هذا البطل الجنوبي الشهير الذي يحبه الشماليين أكثر من الجنوبيين بأنه سيقوم بهذه الخطوة الشجاعة ويصرخ " الموت والحياة بيد الله وحده " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر اللواء ثابت جواس صورة على حائطه بتويتر تابعها محرر هناعدن قال فيها ‏لحظة مغادرتنا مطار عدن متجهين الى القاهرة للمشاركة في الائتلاف الجنوبي الموالي للشرعية والتحالف والرافض المساس بسيادة اليمن وكرامتها دعواتكم لنا بالتوفيق المراقبون للشان اليمني اعتبروا ان هذه الخطوة تقهر دولة الامارات ، فيما نسبت مصادر للبطل جواس قبيل مغادرته بان البعض نصحه بعدم الاقدامعلى تلك الخطوة لكنه رد عليهم "الموت والحياة بيد الله فمن جمع المليارات ونسي وطنه وشعبه فإن اللعنات تصله الى قبره" .

كانت هذه تفاصيل خبر صدمة كبيرة ومزلزلة لهذه الدولة الخليجية بعد ان اعلن هذا البطل الجنوبي الشهير الذي يحبه الشماليين أكثر من الجنوبيين بأنه سيقوم بهذه الخطوة الشجاعة ويصرخ " الموت والحياة بيد الله وحده " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.