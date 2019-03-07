شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر نشوب مواجهات مع الأمن في المعلاء بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في العاصمة المؤقتة عدن ان مواجهات نشبت بين محتجون قطعوا الشارع الرئيسي في المعلاء وقوات امنية . المصادر ذاتها قالت ان الطلاب لم يتمكنوا من الذهاب الى المدارس وعادوا من الطريق بعد ان لم يتمكنوا من الوصول بسبب الاحتجاجات.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : مصادر نشوب مواجهات مع الأمن في المعلاء بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.