شكرا لقرائتكم خبر عن فرار الخائن" خالد القاضي".. وقبائل حجور تتقدم لملاحقته وتصد المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيما يواصل العدوان الحوثي قصف المنازل السكنية بمختلف الاسلحة الثقيلة ويشن اعنف الهجمات افادت أنباء أن رجال قبائل حجور الذين توافدوا بعد الخيانة المؤقتة يطاردون حالياً القيادي الحوثي خالد القاضي سكرتير الحزب الاشتراكي في حجة والذي حاول طعن القبيلة من الظهر.

من جانبه أوضح القيادي المؤتمري والناشط الإعلامي في المقاومة الوطنية كامل الخوداني أن "ما يقوم به الآن أبطال حجور من ملاحم بطولية تستحق الوقوف لها إجلالاً".

وأضاف: يُطارد الحوثيون وأتباعهم ووكلائهم ومشرفهم خالد القاضي في الجبال كالكلاب بينما يروج الحوثيون لانتصارات كاذبة. نراهن على حجور لثقتنا برجالها وأبطالها وثقتنا بأنها سوف تكون بوابة استعادة بلدنا ووطننا شكراً يا حجور".

وكان خالد القاضي الذي عينه الحوثي سكرتير الاشتراكي في حجة كما عينه عضو اللجنة الثورية في مديرية كشر حاول طعن القبائل من الظهر والسماح للحوثي بالتقدم من احد المواقع إلا أن رجال القبائل الذين توافدوا من مختلف المناطق استطاعوا التصدي للهجوم.