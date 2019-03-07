شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مستجدات طارئة .. معركة دموية فاصلة تدور الآن في ”حجور”.. وماهو مصير آخر قلاع العبيسة؟ “تطورات طارئة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. مستجدات طارئة .. معركة دموية فاصلة تدور الآن في ”حجور”.. وماهو مصير آخر قلاع العبيسة؟ “تطورات طارئة” الميثاق نيوز- متابعات - قال مصدر محلي ان معارك عنيفة تدور في الاثناء بين قبائل حجور ومليشيا الحوثيين بمديرية كشر محافظة حجة شمال اليمن.

وذكر المصدر ان مليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة على بلاد بني النمشة في منطقة العبيسة مما اسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من النساء والأطفال بسبب القصف الجنوني للحوثيين على منازل المواطنين في العبيسة.





وأشار المصدر الى ان المليشيات الحوثية تستميت في السيطرة على بلاد بني النشمة التى لا زال رجال آل النشمة صامدون للدفاع على منطقتهم حتى اللحظة.. مشيراً ان قبائل آل النمشة آكثر عشيرة ضحت بشهداء وجميعهم قاتلوا منذ البداية في مواجهة العدوان الحوثي على بلادهم.

ونوه المصدر ان مليشيا الحوثي حشدت مقاتليها الى منطقة آل النشمة للسيطرة عليها بعد سقوط جبل الحديتين والقيم وقرية بني جحاف في منطقة العبيسة بيد الحوثيين وتبقى مع المقاومين الحجوريين في منطقة العبيسة جبل الدرب وبني العجري والنمشة وقرية بني ريب.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مستجدات طارئة .. معركة دموية فاصلة تدور الآن في ”حجور”.. وماهو مصير آخر قلاع العبيسة؟ “تطورات طارئة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.