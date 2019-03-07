شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي مقرب من يسران المقطري يكشف عن موافقتة لتسليم القتلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدم قائد قوة فريق مكافحة الإرهاب بالعاصمة عدن صباح اليوم بتعازيه الحارة إلى أسرة الشاب القتيل رأفت دنبع

وقال في رسالة حملها الصحفي احمد هاشم السيد إلى أسرة "دنبع" بأنه يكن لهم كل التقدير على ما اصابهم وما مورس عليهم من ضغوطات خلال الأيام الماضية.

وأكد العقيد يسران المقطري في رسالة وجهها لأسرة دنبع وللرأي العام أنه على إستعداد لتسليم الافراد التابعين له للمحاسبة وفقاً للقانون بعد أن تقوم الأسرة برفع قضية امام الجهات المخولة. - عن المشهد اليمني: