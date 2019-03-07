شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : السلطات المصرية تطرد 15 وزير تابع للشرعية من اراضيها وتهدد باعتقالهم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفضت السلطات المصرية منح تصريح لعقد لقاء الائتلاف الجنوبي المدعوم من الحكومة الشرعية والذي سيكون على نفقة التاجر النافذ احمد صالح العيسي.



وقال الصحافي الجنوبي ورئيس تحرير صحيفة الامناء العدنية عدنان الاعجم ان السلطات المصرية ترفض عقد اللقاء الذي تشارك فيه شخصيات اخوانية.



وكتب الاعجم تغريدة قال فيها :على مسؤوليتي السلطات المصرية إلى هذه للحظة ترفض منح ترخيص لعقد اجتماع الائتلاف الجنوبي في القاهرة.







واصدرت وزارة الداخلية المصرية بعد ظهر اليوم توجيهات عاجلة بسرعة طرد ومغادرة 15 وزير وقيادي اخونجي في حكومة الشرعية والزمتهم بمغادرة الاراضي المصرية خلال 12 ساعة.

ونوهت انه اذا لم يتم مغادرتهم خلال الوقت المحدد لهم سيتم اعتقالهم وايداعهم السجن.

وياتي ضمن الشخصيات التي اصدرت السلطات المصرية بمغادرتها اراضيها فوراً علي عشال وناىف البكري وأحمد العيسي وصفوان سلطان وعبدالكريم السعدي وجيهان المخلافي ، وهديل السامعي.