اعلامية سعودية مشهورة وفي غاية الجمال تعمل في قناة ام بي سي لكنها تفاجئ الجميع بخبر صادم وتعلن إنها اصبحت راعية إبل ( الصورة + الاسم )

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عدن - ياسمين التهامي - اعلامية سعودية جميلة ومشهورة في قناة ام بي سي تصدم الجميع وتعلن إنها اصبحت راعية إبل

نشر فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، يوثق لحظة استلام الإعلامية السعودية في قناة "إم بي سي" نرجس العوامي، هدية غير متوقعة عبارة عن 3 من الإبل. وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وصول الإبل الهدية على متن شاحنة، إذ استقبلتها الإعلامية السعودية، فيما علق صاحبها إهداءه على قطعة قماش على جانب السيارة وقد كتب: "إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين". وعبرت نرجس عن سعادتها الكبيرة بالهدية، وعلقت قائلة: "الآن صرت راعية إبل"، مقدمة الشكر لصاحبها راضي الشمري.

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