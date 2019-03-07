شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: شاهد اولى صور الأحتجاجات صباح اليوم من قلب عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد شوارع العاصمة المؤقتة عدن احتجاجات وغضب شعبي كبير منذ ساعات الصباح. حيث اعلنت مصادر عن اغلاق شارع المنصورة المؤدي الى كالتكس وشوارع المعلا وبعض شوارع الشيخ. وبحسب المصادر انه تم إحراق الاطارات و الاغلاق بالاحجار والتراب وغيرها.

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