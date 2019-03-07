الرسام التشكيلي هبشان يحصد درع التميز والإبداع في ملتقى بصمات التشكيلين العرب بالقاهرة

حصد الفنان التشكيلي اليمني ابن حضرموت يعقوب سالم هبشان على درع التميزوالابداع العربي من ملتقى بصمات الفنانين التشكيليين العرب السابع عشر الذي تنظمه جماعه بصمات الفنانين العرب بجمهورية مصر العربية الذي خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس 2019
بمناسبة دورة الفنان نور الشريف والشاعر ممدوح المتولي، حيث تم اختياره للمشاركه من قبل اللجنه العليا المنظمة للملتقى بقيادة شيخ الحفارين الفنان والناقد وحيدبلقاسي
حيث تم احرازه درع التميز نظيرماقدمه خلال المشاركه في الملتقى من لوحات ورسومات أذهلت جميع الحاضرين
ويتقدم الفنان يعقوب هبشان بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى الشيخ/ عبدالله احمد بقشان ومحافظ محافظة حضرموت اللواء /فرج سالمين البحسني ووكيل محافظ حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء /عصام بن حبريش والوكيل المساعد عبد الهادي التميمي والأستاذ علي يسلم باشعيب مدير عام مكتب الشباب والرياضة والشيخ وعبيد بن كردوس والشيخ برك بن جعبان على ماقدموه من دعم وتسهيلات لإنجاح مشاركتنا في الملتقى
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