شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة تنشر لوالد الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صورة نادرة للقاضي محمد صالح الحمدي والد الشهيد إبراهيم محمد الحمدي رحمه الله

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