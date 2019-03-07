شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل " حجور " تفاجئ الحوثيين بضربة موجعة والاعلان عن مقتل القائد الأول للميلشيا ( الأسم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية مطلعة مصرع قائد المليشيات في حجور مع عناصره بعملية نوعية لأبطال حجور قبل قليل. وقالت مصادر أن القيادي #الحوثي نجيب حمود الغولي لقي مصره مع عدد كبير من عناصر #المليشيات في جبهة حجور فجر اليوم الخميس. #حجور_تقاوم #حجور_الان

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