شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية : تكشف عن خيانة حزب الاصلاح لقبائل حجور وتكشف الاسباب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فضح عبدالله القحطاني الخبير الامني والاستراتيجي السعودي الخيانة الفضيعة التي تتعرض لها قبائل حجور وكشر.



قال القحطاني لقناة الحدث ان انزال الخامس للتحالف العربي الى قبائل حجور يجعلها صامدة تحت الهجمات الحوثية بعد خيانات حزب الاصزاح وخذلاته لقبائل حجور.







القحطاني قال ان حزب الاصلاح خان حجور لانه يدرك لو ان قبائل حجور لاقت المساندة من المنطقة العسكرية الخامسة التي تبعد مسافة قليل عن حجور لانتفضت كل قبائل اليمن بوجه مليشيات الحوثي.







وقال القحطاني ان الاصلاح لا يريد انتصار اي قبائل في اليمن لان ذلك سينهي الحوثي وهذا ما يريده حزب الاصلاح.







وكشف القحطاني ان توجيهات الرئيس هادي لارسال ثمان كتائب لفك ااحصار عن حجور لم تنفذ ورفضها قادة عسكريين بحزب الاصلاح تاركين قبائل حجور تواجه لوحدها بل ويحرموها من السلاح.





القحطاني أكد ان ما يجري في حجور هو خيانة كاملة الاركان من حزب الاصلاح وقائلا ان ذلك تو نسخة اخرى من بقية الجبهات مثل جبهة صرواح ونهم وتعز التي تعتبر جبهات جامدة تجري فيها خيانات للشرعية وللتحالف العربي.



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