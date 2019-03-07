شكرا لقرائتكم خبر عن معارك مشتعلة في هذه المنطقة وتوقعات بقلب الموازين خلال ساعات بعد هذه الدعوة.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ان افادت مصادر قبلية الاربعاء، بتعرض قبائل حجور لخيانات كبيرة من شخصيات وقيادات محسوبة على الحزب الاشتراكي، ما تسبب في سقوط مناطق كانت القبائل قد دحرت المليشيات منها. تشتعل الان معارك هي الاشرس في العبيسة بمديرية كشر محافظة حجة شمال غرب اليمن بين ابطال حجور ومليشيات الحوثي الإرهابية. ووجه الشيخ / فهد دهشوش رئيس فرع حزب المؤتمر في محافظة حجة دعوة عاجلة قبل لحظات عبر حسابه في الفيس الى كل ابناء حجور للهبة ونجدة العبيسه فيما يلي ننشر نص ما ورد فيها (دعواتكم الى كل حجوري حر هبوا سريعا الى العبيسه لمساندة إخوانكم نكلوا باعداء الله ودافعوا عن البيوت والاعراض والنصر صبر ساعة وانتم اهل النصرة وهو حليفكم ان شاء الله…)

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