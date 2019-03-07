شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد اول صورة لانتشار المدرعات في عدن..والغضب يقترب من مقر عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت قوات تابعة لمدير أمن عدن شلال علي شايع بمدرعات إلى مديرية التواهي بالقرب من مقر رئاسة بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا. ونشر ناشطون صورة لخروج مدرعات وإنتشار في عدد من النقاط الأمنية بالتواهي ردا على حالة الغليان والغضب الشعبي في عدة مديريات بعدن ردا على جريمة ارتكبتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة يسران المقطري قائد قوات مكافحة الإرهاب بحق الشاب رأفت دمبع. ويأتي هذا الانتشار مع سماع اصوات لطلقات ناريه في خورمكسر..

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : شاهد اول صورة لانتشار المدرعات في عدن..والغضب يقترب من مقر عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.