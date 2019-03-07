شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي الحوثي بالقوة ينقذ الوزير بصنعاء الذي تحتفظ الجماعة بفضايحه الجنسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت عودة وزير الخدمة والمعروف بوزير (الفيديوهات الفاضحة)، في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، عن قوة الصراع القائمة بين أكثر من معسكر داخل المليشيا الانقلابية، إذ أن رحيل الوزير كان بإيعاز من مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، فيما كانت العودة بتدخل من القيادي محمد علي الحوثي.

وقالت مصادر في وزارة الخدمة المدنية في صنعاء أن الوزير عقلان، عاد لمزاولة عمله بعد نحو شهرين من توقيفه عن العمل، بعد تسجيل فيديوهات فاضحة له من قبل أطراف حوثية نافذة محسوبة على القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.

وجاءت عودة عقلان إلى لمزاولة عمله في اطار حفاظ محمد الحوثي رئيس ما يسمى اللجنة الثورية على نفوذه . وتستخدم مليشيا الحوثي الفيديوهات الجنسية لإذلال المسؤولين المتحوثين والمعارضين السياسين للجماعة، لإرغامهم على الرضوخ لاملاءاتها.

وتأتي هذه الواقعة بعد نحو أسبوعين من نشوب صراعا محتدما على النفوذ داخل المليشيات الحوثية بين ما يسمى برئيس المجلس السياسي مهدي المشاط وبين المدعو محمد علي الحوثي والذي يشعل رئاسة ما تمسى باللجنة الثورية في جهاز الأمن القومي التابع للمليشيا في صنعاء.

وكانت هذه الخلافات على إثر اعتكاف رئيس الجهاز السابق (عبدالرب جرفان ) المكنى (ابو طه) ، إثر خلافات مع القيادي الحوثي (مطلق المراني) المكني ( ابوعماد) والمعين من المليشيا وكيلا لجهاز الأمن القومي، وأصدر المشاط قرارا بتعيين القيادي فواز حسين قائد نشوان رئيسا للأمن القومي خلفا لجرفان .