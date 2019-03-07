الجيش يتقدم في الضالع وصعدة "تفاصيل"

أكدت مصادر عسكرية في جبهة الحشاء بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، الأربعاء، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدمت إلى ما بعد منطقة الطاحون بعد تأمينها، وتتقدم الآن إلى أوساط قرى الساكن والسويداء التي يجري تمشيطها في هذه الأثناء.

وأوضحت المصادر أن "القوات شنت هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي في قرى السويداء والساكن شمال مديرية الحشاء عقب تمكنها من إحباط هجوم واسع لميليشيات الحوثي على منطقة الطاحون".

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من مسلحي الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في تلك المواجهات.

وتشهد جبهة الحشاء مواجهات عنيفة وقصفا متبادلا، في حين تشن ميليشيات الحوثي قصفا عنيفا وعشوائيا على القرى والأحياء السكنية في منطقة الطاحون.