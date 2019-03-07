إعادة فتح خط الكورنيش بعد قطعه من قبل مسلحين

تمكنت قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن من فتح الخط العام في كورنيش خورمكسر قبل لحظات . وقال مصدر امني أن مسلحين قاموا بقطع الطريق أمام وزارة النقل حيث حاولت قوات الحزام الامني لتتعرض القوة الامنية لاطلاق نار كثيف من قبل مسلحين .

ونوه المصدر أن الامور تحت سيطرة قوات الحزام الامني بعد وصول تعزيزات ضخمة للمنطقة بالرغم من محاولات المسلحين الاعتداء على الامن وفرارهم باتجاة منازل المواطنين .

واتهم المصدر الامني مسلحين وجهات سياسية بمحاولة اثارة الفوضى بخور مكسر مستغلين حادثة جنائية يجري التحقيقات بشانها من لجنة مشكلة من وزير الداخلية.

وكانت نفت اسرة الشاب القتيل الذي يقتل على ايدي طقم يتبع احد القيادات الامنية العاملة بمكافحة الارهاب، نفت اي علاقة لها بالتصعيد واستغلال الحدث من قبل جهات سياسية او تخريبية، مؤكدة انها تتمسك في حقها بالقبض على القتلة وتقديمهم للعدالة.