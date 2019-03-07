لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، أمس، بنيران قوات الجيش الوطني، في محيط مديرية الحشا غربي محافظة الضالع. واندلعت المواجهات بين قوات الجيش الوطني، والميليشيات، أثناء محاولة عناصر من الأخيرة التسلل باتجاه قرى السويداء، والساكن، والطاحون، جنوب غربي مديرية الحشا. وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. وتواصل ميليشيات الحوثي، المتمركزة في مديرية السبرة بمحافظة إب المجاورة، قصف قرى المواطنين في مديرية الحشا، ما تسبب في موجة نزوح كبيرة بين المواطنين باتجاه مديرية قعطبة ومحافظة الضالع.

وتمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين في محافظة صعدة، شمالي اليمن. وقال بيان للجيش «إن قوات الجيش الوطني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، واصلت تقدماتها الميدانية، في مديرية رازح بمحافظة صعدة». وأوضح البيان، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق جديدة في منطقة «مسن القد»، «عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر بشرية كبيرة في الأرواح والعتاد».

وكشف الجيش اليمني عن ضبط شاحنات جديدة تحمل كميات كبيرة من مواد صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال قائد اللواء 35 مدرع، العميد ركن عدنان الحمادي، إن قواته في ريف تعز ضبطت 3 شاحنات كانت تحمل على متنها مواد تستخدمها ميليشيات الحوثي في إنتاج آلاف الألغام والعبوات الناسفة محلية الصنع.

كانت هذه تفاصيل خبر خسائر حوثية بالضالع وتحرير مواقع جديدة في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.