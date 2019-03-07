هذا ما قالته الحكومة عن أمريكا في موقفها بالقضية اليمنية

عبّر سفير اليمن لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك عن تقدير اليمن للموقف الأمريكي المساند للحكومة الشرعية، والدور الأمريكي الإيجابي في السعي للتوصل إلى حل سلمي، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية تعيق التقدم نحو تحقيق أي حل سياسي في اليمن. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير ابن مبارك، أمس، بعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي كريس مورفي، واستعرضا فيه العلاقات (اليمنية الأمريكية)، والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب.

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