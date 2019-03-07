شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قناة العربية تعلن قبل قليل عن خبر صادم من حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربية قبل قليل خبر عن مقتل 23 من أبناء قبائل حجور جراء قصف الحوثيين على قرى العبيسة.

وكانت قالت منظمات حقوقية، إن هجمات مليشيات الحوثي، على مناطق القبائل المناوئة لها في مديرية كشر بمحافظة حجة، خلفت حتى نهاية فبراير المنصرم، (52) قتيلاً بينهم طفلان وثلاث نساء وكبار في السن.

وأضاف ائتلاف المنظمات بمحافظة حجة في تقرير حقوقي –حصل المصدر إن (181) مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة، جراء القصف العشوائي والمستمر للمليشيات الحوثية على مناطق ابناء حجور، بين المصابين نساء وأطفال.

وأشار التقرير إلى احتلال المليشيات (765) منزلاً، وتفجير وقصف (1770) منزلاً دمرت بعضها بشكل كامل، وتفجير مسجد واحد ومدرسة في مديرية كشر.

وتشن المليشيات الحوثية منذ ما يقارب ثمانية أسابيع، هجمات مكثفة على مناطق القبائل في مديرية كشر، وتقصف منازل المواطنين بمعدات ثقيلة وصواريخ قصيرة المدى.

وتمكنت القبائل من مقاومة هجمات الحوثيين، إلا أن تكثيف القصف والهجوم من عدة محاور، مكن المليشيات من السيطرة على مواقع هامة في منطقة العبيسة منذ يوم أمس الأول.

وأوضحت المنظمات الحقوقية في تقريرها أن أكثر من(20000) ألف طالباً وطالبة حرموا من التعليم، وتوقفت أعمال وتجارة (2500) مواطن، وأُتلفت(272) مزرعة بسبب القصف والحصار المفروض على المنطقة منذ أشهر.

ولفت التقرير إلى موجة النزوح الجماعية للأهالي إلى مناطق في المديرية ذاتها، أو المديريات المجاورة، وبلغت الأسر النازحة (2200) أسرة.

وحذرت المنظمات الحقوقية، من وقوع كارثة إنسانية كبيرة وانتهاكات مروعة وتحول المنطقة إلى أرض محروقة إذا استمر عدوان المليشيات الحوثية.

وطالبت المنظمات مجلس الأمن وحقوق الإنسان والصليب الأحمر والمنظمات المعنية بالإغاثة، إلى التدخل في وقف عدوان الحوثيين وإدانتهم، وتسيير قوافل إغاثة عاجلة، لإنقاذ سكان المنطقة وإعلانها منطقة منكوبة.