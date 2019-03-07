شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة عن سقوط أول موقع في حجور ومن هو الشخص الذي ساعدهم من الداخل وكيف تهاوت بقية المواقع ..ِشاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية على عدة مواقع في حجور، في مديرية كشر، بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن الحوثيين تمكنوا من السيطرة على جبل ال منصورة ومنطقة الحديتين ومواقع أخرى، بعد هجوم واسع بغطاء ناري مكثف بمختلف أنواع الأسلحة.





واتهم الشاعر اليمني وابن المنطقة، عامر السعيدي، سكرتير أول الحزب الاشتراكي في حجة ومشرف الحوثيين في كشر”خالد القاضي” بخيانة المنطقة وإدخال الحوثيين إليها.

كما عزى السعيدي، التراجع اللي حصل في المنصورة والقيم، إلى الأهداف غير المجدية لطيران التحالف العربي قائلاً “بصراحة، وبما أن الطيران يقصف في القمامة غرب العبيسة، فإن العبيسة بهذا تكون في يد الحوثيين بعد أن أسقط المنصورة والقيم بالأمس”.

وأضاف :بصراحة أكثر فإن هذا الانتصار ليس انتصارا للحوثي وإنما للحزب الاشتراكي في حجة”.

قبل أن تشتمونني وتصنفونني أيها الرفاق، دعوني أخبركم أنني تلقيت الشتائم والتصنيف هذا الشهر من كل زملائكم في اللقاء المشترك، ومن ياسين سعيد نعمان، ومن مؤتمر حجة، ومع ذلك نتكلم ونصبر لأن الحقيقة مرة وثقيلة.

وتابع السعيدي :لقد حاول الحوثي لأكثر من شهر أن يدخل العبيسة من الشرق لكنه لم يستطع إحراز أي نصر يذكر رغم الخيانات التي تبوء بالخيبة مع انكسار كل زحف، وعندما يئس من دخول العبيسة من الشرق، قام خالد القاضي سكرتير أول الحزب الاشتراكي وعضو لجنته المركزية بإدخال المقاتلين الحوثيين من الغرب.

وتعريفاً لخالد القاضي قال السعيدي :خالد القاضي شيخ من مشائخ كشر، تزعم الحزب الاشتراكي في المديرية بالوراثة بعد موت أبيه، وبعد انقلاب الحوثي نصّبه مشرف الحوثي في حجة سكرتيرا أولا لمنظمة الحزب بالمحافظة ورئيسا للجنة الثورية في كشر..مفارقة للإذلال، زعيم حزب بالمحافظة ورئيس ثورية الميليشيا على مديرية.

وأضاف : طوال سنوات الانقلاب اشتغل القاضي مع الميليشيا وقاتل وحشد واستقطب مشائخ وأفراد، ومع بداية الحرب على كشر كان الحوثي يهاجم من الشرق والقاضي يقطع الطريق من الغرب ويضع النقاط الأمنية في الطريق بين عاهم وسودين التي هي منطقة القاضي.

وتابع : يقع وادي سودين أسفل العبيسة من الغرب، من هذا الوادي دخل الحوثي إلى بني شهر ومنها إلى قرية النامرة التي فجر كل بيوت أهلها بني جبهان، ومن النامرة صعد إلى حصن وجبل المنصورة، ومن هناك أطلق النار على ظهر المقاومة التي تصد زحوفاته القادمة من الشرق، وبسيطرته على المنصورة أصبحت العبيسة مكشوفة وتحت السيطرة النارية، حاول الأحرار استعادة الجبل ودحروه من القمة، لكنه مالبث أن عاد إليه تحت غطاء من نار وبجحفل من العبيد، وبهذا ومن هنا تقدم إلى العبيسة وحاصرها وأسقط موقع الحديتين والقيم قرى بني جحاف الهاشمي، وهو اليوم يحاصر الأحرار في الدرب ويتحرك من الغرب محروسا برأس المال لماركس ونظريات البلوتاريا، ولا أدري إن كنت كتبتها صحيحة أو لا لكنها تشبه البولهارسيا.

وختم السعيد منشوره: بإمكان الشباب تغيير المعادلة وصنع المفاجأة في الساعات القادمة، والعبيسة جبل واحد في كشر لم يدخله الحوثي بالقوة بل بالخيانة، وإذا كانت السيطرة على جبل في شهرين انتصارا، فسوف يحتاج لعشر سنوات حتى يسيطر على كل جبال كشر.

لازالت الجبهات الأخرى مشتعلة وثابتة وبعيدة ع