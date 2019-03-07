شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : يحدث الان في عدن ... اندلع اشتباكات في عنيفة عدن (تفاصيل اولية ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت الان اشتباكات عنيفة مسلحه في مديرية خومكسر بعدن وحسب مواطنون بأن الاشتباكات تدور في حي الاحمدي كورنيش ساحل أبين دون معرفه الاسباب . واضاف المواطنون بأن الاشتباكات تدور بالاسلاح الصغيره و المتوسطه هذا ولم تتوفر تفاصيل اخرى



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