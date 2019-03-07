شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة معكم التنموية mdf تحتفي بتخرج 43 متدرباً ومتدربة في عدد المهن المختلفة بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - تعز

احتفت مؤسسة معكم التنموية mdf صباح اليوم اليوم الأربعاء 6 مارس 2019م في مدينة تعز ، بتخرج (43) مشاركاً ومشاركة ضمن برنامج مهنتي بين يدي 2 الذي تموله مؤسسة صلة للتنمية وذلك في عدد التخصصات المهنية في مجال الخياطة والتطريز والتمديدات الكهربائية والطاقة الشمسية وصيانة الدراجات النارية وهندسة الصوت والإخراج الإذاعي .

وتهدف المؤسسة من خلال هذه الاعمال إلى تمكين الشباب والشابات في إيجاد سبل عيش كريمة تؤهلهم لفتح مشاريعهم الخاصة بهم .

والقى وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل كلمة السلطة المحلية هنأ فيها المشاركين والخريجين الذين سيعملون على إحداث نقلة نوعية باتجاه التنمية المستدامة في المحافظة .

وثمن وكيل المحافظة جهود مؤسسة معكم التنموية لتنفيذها مثل هذه المشاريع التنموية والاقتصادية .

من جانبه تحدث رئيس مؤسسة معكم التنموية الدكتور عبدالحميد اليوسفي ان برنامج مهنتي بين يديك 2 يهدف الى تحويل الشباب من الاحتياج الى الانتاج وذلك من اجل التخفيف من حدة الفقر والبطالة .

وأضاف أن المؤسسة تعلن عن تقديمها ألف فرصة تدريبية للشباب والشابات في محافظة تعز ، جميعها في مجال المشاريع التنموية التي تعزز العمل بين أوساط المجمتع .

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وقدم مدير المؤسسة شكره وتقديره للجهات الراعية والداعمة ممثلة بمؤسسة صلة للتنمية ومركز المهارات ( مهاراتي3) وشبكة نماء اليمنية للمنظمات الأهلية الذي كان لهم الدور الكبير في تخريج هذه الكوكبة من الشباب المتطلع لحياة كريمة .

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والإبداعية المعبرة عن اهمية تاهيل وتمكين الشباب في الحصول على فرص عمل والحد من البطالة والاخذ بيد الشباب الى مايفيدهم في حياتهم العملية والمستقبلية .

وفي الاحتفال تم تكريم الطلاب الذين ترعاهم المؤسسة ضمن برنامج المنح الجامعية والعديد من الجهات والشخصيات الذين كانت لهم بصمات متميزة في تقديم خدمات للمجتمع بالتنسيق مع mdf خلال 2018 .

هذا واعلن في الحفل عن تبرع رجل الخير ابو مهند بحافلتين لنقل الطلاب تقديرا لهم وتشجيعا للشباب في الاعتماد على ذواتهم وتغطية احتياجاتهم ، واعالة اسرهم وخدمة مجتمعهم .

حضر الاحتفال وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي والشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز والدكتورة إيلان عبدالحق وكيل المحافظة للشؤون الصحية وعدد من الوجاهات والشخصيات الاجتماعية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة وعدد من وسائل الاعلام المختلفة .