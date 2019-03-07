شكرا لقرائتكم خبر عن أول ( فيديو) يكشف كيف سقط الموقع الأول في حجور بيد الحوثيين.. ومن هو الشيخ الخائن؟ (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية على عدة مواقع في حجور، في مديرية كشر، بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن الحوثيين تمكنوا من السيطرة على جبل ال منصورة ومنطقة الحديتين ومواقع أخرى، بعد هجوم واسع بغطاء ناري مكثف بمختلف أنواع الأسلحة.

واتهم الشاعر اليمني وابن المنطقة، عامر السعيدي، سكرتير أول الحزب الاشتراكي في حجة ومشرف الحوثيين في كشر”خالد القاضي” بخيانة المنطقة وإدخال الحوثيين إليها.

وأضاف :بصراحة أكثر فإن هذا الانتصار ليس انتصارا للحوثي وإنما للحزب الاشتراكي في حجة”.

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وتابع السعيدي :لقد حاول الحوثي لأكثر من شهر أن يدخل العبيسة من الشرق لكنه لم يستطع إحراز أي نصر يذكر رغم الخيانات التي تبوء بالخيبة مع انكسار كل زحف، وعندما يئس من دخول العبيسة من الشرق، قام خالد القاضي سكرتير أول الحزب الاشتراكي وعضو لجنته المركزية بإدخال المقاتلين الحوثيين من الغرب.

وتعريفاً لخالد القاضي قال السعيدي :خالد القاضي شيخ من مشائخ كشر، تزعم الحزب الاشتراكي في المديرية بالوراثة بعد موت أبيه، وبعد انقلاب الحوثي نصّبه مشرف الحوثي في حجة سكرتيرا أولا لمنظمة الحزب بالمحافظة ورئيسا للجنة الثورية في كشر..مفارقة للإذلال، زعيم حزب بالمحافظة ورئيس ثورية الميليشيا على مديرية.

الفيديو أدناه يكشف بقية التفاصيل: