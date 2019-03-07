شكرا لقرائتكم خبر عن وردالان : عشرات الاطقم العسكرية تحاصر تعز ...وفضيحة ادارة الامن في صالة الافراح تفجر الوضع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر ت قبيلتي الوازعية والصبيحة بياناً كشفت من خلاله تفاصيل جريمة ادارة امن تعز وبلاطجتها الذين ارتكبو جريمة مروعة بحق النساء والاطفال بصالة الافراح بوادي القاضي

بيان صادر عن أبناء وقبائل الوازعية والصبيحة :

الأخ / محافظ تعز

الأخ / وكيل أول محافظة تعز

الأخ / قائد محور تعز

الأخ / قائد الشرطة العسكرية

الأخ / مدير الأمن

تحية طيبة وبعد :

الموضوع : أحداث صالة حوى

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إشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نوضح لكم حقيقة ما حدث في تلك الواقعة، حيث قام مسلحون مجهولون بإطلاق الرصاص الكثيف على أبناء الوازعية والصبيحة، وقمنا بإبلاغ اللجنة الأمنية وتحدثتنا معهم أننا - فقط - دافعنا عن أنفسنا، ومن ثم تفاجأنا بمسلحين ينتشرون في جوانب الصالة، وباشروا بإطلاق نار كثيف بالأسلحة المتوسطة والقنابل من فوق المباني والأسطح إلى داخل الصالة، بدورنا اتخذنا موقف المقاومة وحماية أنفسنا وأهلنا وصد الهجوم ومنعهم الدخول إلى الصالة حتى وصول اللجنة الأمنية التي قامت بإيقاف الإشتباكات، بعد ذلك

سلمنا أنفسنا إلى اللجنة الأمنية مع العلم أنها وبعد التسليم لم تقم بإلقاء القبض على أحد من الطرف الثاني ولم يتم التعرف عليهم، وسمعنا بصدور فبركة بحصول ثأر بين أبناء وقبائل الوازعية فإننا بإسم أبناء الوازعية والصبيحة على قلب رجل واحد ولا يشرفنا فعل أي اعتداء على أحد او مخالفة أخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم،،

وبناءً على حقن الدماء وتوحيد الصفوف، نحمل اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة في ضبط الجناة وتحقيق العدالة ولانريد إلا حكم الله .

واذا لم تقم اللجنة الأمنية بالواجب تجاه قضيتنا وتسليم الجناة إلى الجهات المختصة واصدر الحكم العادل فيهم،

فإننا ابناء الوازعية والصبيحة ونحن مع الأمن والأمان والحب والإخلاص لتعز، فإننا نبرئ ذمتنا أمام الله والشعب، فلا تلومنا ولكن لوموا أنفسكم ،،

صادر عن أبناء الوازعية والصبيحة



وكانت جهود وساطة قادتها قيادات رفيعة المستوى لفك الحصار التي فرضته قبائل الاغابرة بالصبيحة والسماح بمرور العشرات من ابناء قبيلة الاغبرة التابعة لقبائل الصبيحة ونقل جثامين حادثة الغدر الذي تعرضوا لها وسط مدينة تعز. وتوصلت الوساطة الى عدة بنود، ابرزها خروج الجرحى نقل الجثامين خروج المحاصرون وسط تعز، وفتح خط تعز لحج الذي اغلقتة الصبيحة عقب الحادثة. وتضمنت البنود إمهال الجهات الامنية في تعز مدة اقصاها 10أيام لتسليم القتلة ومحاكمتهم على الفور لينالوا جزاءهم العادل والرادع. وتوجهت مجاميع تقدر بعشرات الاطقم مدججة بمختلف انواع الاسلحة نحو مدينة تعز. يذكر ان هجوم تعرضت لة قبيلة الاغبرة احدى قبائل الصبيحة في صالة حواء وسط تعز واودت بحياة الشيخ القبلي البارز ناصر السعفة وزوجتة وجرح أخرين..

*من/عبدالسميع الاغبري

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