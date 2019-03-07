أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الدوري المصري الانتاج الحربي - x

19:30 - الاتحاد السكندري الدوري الاوروبي رين - x

19:55 - ارسنال اشبلية - x

19:55 - لافيا براج فرانكفورت - x

19:55 - انتر ميلان تشيلسي - x

22:00 - دينامو كيف الدوري السعودي الشباب - x

17:40 - الفيصلي التعاون - x

19:30 - الرائد

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