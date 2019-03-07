شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل طوق صنعاء تفاجئ الجميع وتوجه صفعة مدوية للجنرال الأحمر ودعوة طارئة للتحالف "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب أبناء قبيلة نهم، شرقي صنعاء، الحكومة الشرعية ووزارة الدفاع، بتحريك الجبهة وتحرير المنطقة من سيطرة ميليشيا الحوثي، مثمنين في ذات الوقت دور قوات التحالف العربي في اليمن.

وقال أبناء قبائل نهم، في بيان ، إنهم قدموا "عظيم التضحيات من أبنائهم وأموالهم وبيوتهم ومزارعهم، وفتحوا بلادهم جبهة حرب أملاً في دحر مليشيا الحوثي الغاشمة".

واستدرك البيان قائلاً: "غير أن ما يلاحظه أبناء قبيلة نهم هو طغيان المصالح الفردية الشخصية على حساب المصالح العامة كما أننا نلاحظ انحرافاً في مسار التحرير".

وتساءل البيان عن موقف الجنرال علي محسن الأحمر من جبهة نهم، وكذا عن "أسباب توقفها رغم وفرة الإمكانيات ووجود القوة البشرية والعسكرية؟".

واستهجن أبناء قبيلة نهم تغييب الكثير من المشايخ والشخصيات الاجتماعية ممن قدموا التضحيات الجسيمة، وممن لهم كلمة الفصل في كثير من الأمور، وكذا التعامل الرسمي مع أشخاص لا يمثلون إلا مصالحهم.

وطالبوا التحالف العربي، بتحمل "مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه أبناء المناطق المتضررة في نهم وتعويضهم تعويضاً عادلاً يتناسب مع الأضرار التي تعرضوا لها"، حسبما ورد في نص البيان.