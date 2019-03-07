شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تفاجئ الجميع وتصدر البيان رقم “1” وتكشف تفاصيل المعرك الدائرة الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت قبائل حجور بمحافظة حجة شمال اليمن بيانا توضيحي بشإن الجرائم التى ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في مديرية كشر بحجة.

و فند البيان مزاعم الحوثيين التى تروج له عبر مكائنها الاعلاميه عن انتصارات وهمية حققتها في حجور.

واكد البيان الصادر عن القبائل بإن حجور صامده للدفاع عن الارض والعرض امام طغيان المليشيا الانقلابية اليكم نص البيان كما ورد :

“نص البيان”

وقفت قيادة قبائل حجور أمام تطورات الاحداث التي شهدتها مديرية كشر والحرب العدوانية التي شتنها مليشيات الارهاب والاجرام الحوثية على المنطقة ، واننا إذا نؤكد موقفنا الثابت والرافض لهذا العدوان البربري الهمجي لنوضح للرأي العام القضايا التالية :

1- أن ما تروج له المليشيات لهذا الصلف والبغي والضلالات والكذب محض افتراء ينافيه ويناقضه ارتكابها مختلف الجرائم بمختلف أنواع الاسلحة بما فيها استخدام الصواريخ وما تفرضه المليشيات من حصار جائر على المديرية من الاربع الاتجاهات ومنع الغذاء والدواء عنا ، وبرغم من كل ما بذلناه في السنوات الاربع الماضية من جهود لتدارك هذه الحرب إلا أن المليشيات أبت إلا العنجهية واعتدت على قرانا وهدمت منازلنا على رؤوس أطفالنا ولم تدع لنا خيار سوى المواجهة والدفاع عن أنفسنا ولم نذهب إلى مران للإعتداء عليهم أو اقتحام قراهم وانما يسوقونه من تبريرات واهية واعذار نافهة قد أصبحت ممجوجة ومبتذلة وترددها المليشيات عند كل اعتداء تنفذه على أبناء اليمن .

2- نؤكد للجميع أننا صامدون في مواقعنا ونخوض بكل استبسال معركة الكرامة ولا صحة لما تروجه المليشيات من انتصارات وهمية فهي ليست المرة الاولى التي تروج مثل هذه الاشاعات ونبشر الجميع أن أبطالنا سيسقطون رهانات المليشيات ولا ترهبنا صواريخه ولا حشوده .

3- نتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من ساندنا وعلى رأسهم الأخوة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ولن ينسى أبناء حجور هذه الوقفة الشجاعة .

وفي الختام نحيي صمود أبطالنا في جميع المواقع والجبهات ووحدة كلمتهم لإسقاط رهان المليشيات المعتدية وافشال مشروعها الاجرامي .

صادر عن قيادة قبائل حجور تاريخ 6 / 3 / 2019م