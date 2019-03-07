عا جل : اللعنة على الدنبوع وشرعيته والجنرال العجوز وبلاطجته ...سقطت حجور بيد الحوثيين بمؤامرة قذرة

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عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص اكدت مصادر سياسية رفيعة لـ ""الخليج 365"" سقوط العبيسة بيد الحوثيين اليوم بعد مؤامرة قذرة نفذها الدنبوع وعلي محسن الاحمر بعدم تحريك الألوية العسكرية المرابطة في حيران لفك الحصار عن حجور الذي استمر اكثر من شهرين وقال المصدر ان الدنبوع والجنرال العجوز ينفذون مؤامرة قذرة باجندة بريطانية وامريكية لتمكين الحوثيين وتقسيم اليمن

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