هل يحظر "الانتقالي" جماعة الإخوان.. وما دور قطر بعدن؟ (تفاصيل خطيرة)

فضح المحلل السياسي الجنوبي، هاني مسهور، الدور القطري المشبوه في اليمن.

وقال في تغريدات عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "محاولة تفريخ المكونات السياسية في الجنوب باتت فاشلة ولا معنى لها ، فلن تستطيع قطر أن تعرقل المسيرة الجنوبية عبر اذرعها الاخوانية المسيطرة على الشرعية".

وأضاف: "حق تقرير المصير هو قرار جنوبي اتخذه الشعب وعبر عنه بمليونيات عدن والمكلا ، لن يتراجع أبناء الجنوب خطوة للوراء بل سيتقدمون خطوات للامام لتحقيق الاستقلال الوطني الثاني".

وواصل: "من مجلس العموم البريطاني الى وزارة الخارجية البريطانية هي جهود سياسية بعد أن سجلت القضية الجنوبية حضورها بالدم على تراب وطن يستحق أن ينتزع حريته من قيود المحتلين الغاصبين".

واستطرد: "غصباً عن قطر وتركيا وايران سينتزع الجنوب سيادته على أرضه".

وأوضح: "في الثورة الجنوبية كانت المرأة رافد من روافد الحركة الوطنية كامتداد لدورها منذ الخمسينيات الميلادية فلا غرابة أن تسابقنا المرأة الجنوبية على اعتاب انتزاع استقلالنا الوطني الثاني".

وأمضى: "الحركة الوطنية الجنوبية منذ نشوئها في اربعينيات القرن العشرين ارتكزت على قيم الدولة المدنية وهذا ما يجب استعادته بالعمل على تصويب المسار بعد ما افسدته الدولة القبلية الطائفية اليمنية بعد عام ١٩٩٠م".

وقال: "خلال الثلاثة أشهر الماضية جندت قطر عشرات الاشخاص في عدن والمكلا لافتعال أزمة أمنية تستهدف دور السعودية والامارات، اليقظة مطلوبة وتفعيل قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بات ضرورة ولا يحتمل التأجيل اطلاقاً".

واختتم: "المضي نحو الجمهورية الثانية في الجنوب يستدعي من مفكري الوطن ورواده البدء في تأسيس الأحزاب السياسية الوطنية عبر النقابات العمالية والجمعية الوطنية واتحادات الأدباء فلن تكتمل البنية الاساسية للدولة بغير قواعد حزبية وطنية تفشل مساعي الحركات الاسلاموية التي جاء بها الشماليين للجنوب".