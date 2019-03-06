الإخوان يُحاولون تشويه دور الإمارات باليمن.. وسياسيون يلومون الشرعية (تقرير خاص)

امتلأت منصات السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان في اليمن، بنشر مقاطع فيديو عن مزاعم حرق العلم الإماراتي في عدن.

وليست تلك المرة الأولى الذي يُحاول فيها إخوان اليمن للإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة خاصةً والتحالف العربي عامةً.

الواقعة استغلتها المنصات التابعة للتنظيم الدولي للإخوان للإساءة لدولة الإمارات، بالإضافة إلى المنابر والأبواق الإعلامية القطرية التي سارعت في نشر تلك المقاطع.

علم الإمارات في قلوب اليمنيين

وهنا، قال الإعلامي جمال الحربي: "في الوقت الذي كان فيه عملاء إيران يتسكعون في الضاحية الجنوبية ومرتزقة الإخوان يلتقطون الصور في إسطنبول وأدعياء الشرعية ينامون في الفنادق كانت القوات الإماراتية تدحر الحوثيين من عدن إلى جانب المقاومة الجنوبية".

وأضاف في تغريدات رصدها "الخليج 365": "علم الإمارات في قلوب كل اليمنيين الشرفاء ولن تمسه نار الحقد المستعرة في قلوب عملاء طهران ومرتزقة الإخوان وأدعياء الشرعية".

وتابع: "مشروع الإمارات في اليمن هو ما تكشف عنه لغة الأرقام من دعم للبنية التحتية وكافة مناحي الحياة وليس مايعبر عنه نعيق الحاقدين الذين لايجيدون سوى الكراهية".

وواصل: "الإمارات سارعت بأبنائها الى اليمن ليبقى اليمن عربياً ثم اتجهت الى سوريا لاغلاق الباب أمام مطامع إيران وتركيا.. في المقابل سارعت قطر بثرواتها إلى تركيا وإيران وحماس وبقية الخونة".

وأوضح: "فشتان بين من يحمل هم الأمة وبين من أصبح خنجراً مسموماً في خاصرة هذه الأمة".

لن يفلح الإخوان

ومن جانبه قال المحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور: "لن يفلح إخوان اليمن في التأثير على دور دولة الإمارات في اليمن ، سيظل الدور الاماراتي سياسياً وعسكرياً وانسانياً مرتبطاً في وجدان شعب شاركهم عيال زايد اتتصاراتهم على المشاريع الظلامية".

هجوم على الشرعية

وعلق المحلل السياسي الجنوبي عادل الشبحي، وقال: "تدفع الإمارات نصف مليار دولار في آخر جلسة شحت للحكومة اليمنية لتنفقها في سب الإمارات والإساءة لدورها المميز في اليمن".