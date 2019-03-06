من هو خالد القاضي الذي حاول الحوثي استخدام خيانته في حجور لاقتحام العبيسة؟

أكدت مصادر محلية في حجور بمحافظة حجة ان مليشيات الحوثي نفذت أمس اعنف هجوم لها في محاولة لإسقاط منطقة العبيسة بتواطؤ أحد الشخصيات المتحوثة.

وأوضح الناشط عامر السعيدي في تغريدات بالقول "لقد حاول الحوثي لأكثر من شهر أن يدخل العبيسة من الشرق لكنه لم يستطع إحراز أي نصر يذكر رغم الخيانات التي تبوء بالخيبة مع انكسار كل زحف، وعندما يأس من دخول العبيسة من الشرق، قام خالد القاضي سكرتير أول الحزب الاشتراكي وعضو لجنته المركزية بإدخال المقاتلين الحوثيين من الغرب".

وأضاف: دعوني أشرح لكم وبلا حرج من الهزيمة ولا خجل منكم أو خوف من لعناتكم.

وقال: خالد القاضي شيخ من مشائخ كشر، تزعم الحزب الاشتراكي في المديرية بالوراثة بعد موت أبيه، وبعد انقلاب الحوثي نصّبه مشرف الحوثي في حجة سكرتيرا أولا لمنظمة الحزب بالمحافظة ورئيسا للجنة الثورية في كشر.

واعتبر أنها مفارقة للإذلال، زعيم حزب بالمحافظة ورئيس ثورية الميليشيا على مديرية. وأضاف: طوال سنوات الانقلاب اشتغل القاضي مع الميليشيا وقاتل وحشد واستقطب مشائخ وأفراد، ومع بداية الحرب على كشر كان الحوثي يهاجم من الشرق والقاضي يقطع الطريق من الغرب ويضع النقاط الأمنية في الطريق بين عاهم وسودين.

وأوضح السعيدي: يقع وادي سودين وزعيم الاشتراكي أسفل العبيسة من الغرب، من هذا الوادي دخل الحوثي إلى بني شهر ومنها إلى قرية النامرة التي فجر كل بيوت أهلها بني جبهان، ومن النامرة صعد إلى حصن وجبل المنصورة، ومن هناك أطلق النار على ظهر المقاومة التي تصد زحوفاته القادمة من الشرق.

ويواصل الحوثي العدوان العنيف في محاولة اقتحام العبيسة وسط استمرار الشرعية بالخذلان وعدم ترجمة الدعم بارض الواقع.