خيانة من الإخوان.. و"هادي" في موقف مُحرج.. حجور صامدة أمام بالستي الحوثي

تستمر مليشيات الحوثي في انتهاكاتها ضد قبائل حجور بمديرية كشر بمحافظة حجة، وسيطر الحوثي على 126 مزرعة خاصة بالمواطنين، وتدمير 25 مزرعة عبر استهدافها بالقذائف، فيما منعت المياه عن 247 مزرعة، مما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.

وفجرت ميليشيات الحوثي 20 منزلا، منها 13 منزلا بقرية النامرة، ومدرسة واحدة على الأقل ومسجدا، فضلا عن تعرض 1750 منزلا لأضرار، وتعطيل 115 مدرسة، وحرمان نحو 20 ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم.

كما تعرضت 45 مدرسة للقصف، فيما حولت ميليشيات الحوثي 8 مدارس أخرى إلى ثكنات عسكرية لعناصرها، ودمر القصف 5 أسواق، مما حرم 2500 أسرة من التجار والعاملين فيها من تجارتهم ومصدر دخلهم الشهري.

وكانت آخر حيل مليشيات الحوثي لإسقاط "حجور" العصية عليهم، استخدام الصواريخ البالستية، ولكنهم أيضاً فشلوا في ذلك.

تنديد من الشرعية

وفي السياق ذاته اكتفت الحكومة الشرعية بالتنديد ومُطالبة المنظمات الحقوقية الدولية بالتنديد بجرائم الحوثي في حجور.

وحذر وزير الإعلام معمر الإرياني وزير الإعلام من كارثة إنسانية وانتهاكات مروعة في حق أهالي مديرية حجور بمحافظة حجة.

ودعا الارياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإغاثية القيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم والضغط على المليشيا الحوثية لوقف المجازر التي ترتكبها والقيام بحملة إغاثة عاجلة وزيارة المنطقة.

سذاجة الشرعية

وهنا، شن الإعلامي عبدالله إسماعيل، هجومًا على الحكومة الشرعية بسبب ما وصفه قراءاتها الساذجة للنتائج وعدم دعمها لحجور.

وقال: "حجور تقتلها همجية الحوثي وخذلان الشرعية وصمت ومباركة المبعوث الدولي يبدوا أن حسابات الشرعية وقراءاتها الساذجة للنتائج هي السبب في عدم دعمها لحجور".

وأضاف في تغريدة رصدها "الخليج 365": "الشرعية بموقفها الكارثي غير المسئول تجاه واجبها نحو حجور ستكون أول من يذوق مرارة انكسارها وتداعيات إخماد انتفاضتها والتاريخ لا يرحم".

خيانة من الإخوان

ومن جانبه قال الناشط المعروف بانتماءه للجنوب أبو وليد الغامدي: "تحذير تواصل معي أحد الأخوة في حكومة الشرعية بأن حزب الإصلاح الإرهابي يعطي المقاومة في حجور معلومات مغلوطة عن مواقع الحوثي حزب الإصلاح يقدم دعم لوجستي للحوثي في حجور اطردوا حزب الإصلاح من مأرب".