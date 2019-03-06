قوات المقاومة الوطنية توجه رسالة إلى أبناء حجور

وجه العميد صادق دويد، الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية "ألوية حراس الجمهورية"، رسالة إلى أبناء ورجال قبائل حجور الذين يواجهون العدوان الحوثي في محافظة حجة.

وقال "دويد" بتغريدة رصدها "اليمن العربيط مساء اليوم: "يا أبناء حجور الأشاوس، إن الصمود البطولي لكم مُنذ 50يومًا، والضربات الموجعة التي توجهونها لميليشيات الكهنوت الأمامية الحوثية لهي حاله وطنية فريدة يتابعها أبناء الشعب اليمني على مدار الساعة".

وأضاف "دويد": "على الجميع مؤتمري وسلفي وإصلاحي توحيد صفوفهم فلاعدو لهم إلا الحوثيين".

يشار إلى أن أبناء حجور يواصلون الصمود في وجه العدوان الحوثي وبأسلحة شخصية وسط تضامن واسع من كافة أبناء اليمن.

ونشر وزير الإعلام معمر الأرياني أمس، مقطع فيديو أوضح أنه "مشاهد من معارك بطولية يخوضها أبناء قبائل حجور في مواجهة مليشيا الغدر والإرهاب الحوثية التي تحاصر وتعتدى على قرى ومنازل مديريات كشر وقارة منذ شهرين وتقصفها بجميع أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية، فيما يدافع الاهالي عن انفسهم واعراضهم ومنازلهم باسلحتهم الشخصية".

اما الخبير العسكري يحيى أبو حاتم فيقول إن "إطلاق جماعة الحوثي للصواريخ البالستية على حجور دليل قاطع على أنها فشلت في المعركة وفي كسر صمود أبنائها واختراق دفاعاتها ولذلك لجأت إلى استخدام الورقة الكبرى بيدها وهي آخر ورقة فماذا بعد إطلاق الصواريخ لوكان لديها سلاح كيماوي أو نووي لما وفرته".