بالصور.. إزالة البسطات العشوائية في مدينة التربة بتعز

نفذت مديرية الشمايتين، صباح اليوم، حملة لإزالة البسطات العشوائية في طرقات وشوارع مدينة التربة، لاقت ارتياحاَ واسعاَ لدى المواطنين.

وكانت السلطة المحلية بالشمايتين، قد وزعت في وقت سابق إنذارات متكررة لاصحاب تلك البسطات بترفيع بسطاتهم، ونتيجة لعدم الاستجابة، وجهت السلطة المحلية القوات الخاصة باغلاق الشارع العام، وازالة كافة البسطات المتناثرة والمترامية على الشارع العام واعادة ترتيب شوارع المدينة.

وقال عبدالعزيز الشيباني، مدير عام المديرية، وفق متابعة "الخليج 365"، إن فوضى البسطات سبب ازدحاماَ كبيرة في شوارع المدينة وانعكس سلبا على الجانب الأمني والجمالي لمدينة التربة، مشيراَ إلى أن الكثير من التجار فضل عمل البسطات بدلًا من المحلات التجارية، وأصبحت البسطة فرع أساسي للمتجر الرسمي.

وأكد الشيباني أن السلطة المحلية في الشمايتين، قامت اليوم بواجبها الرسمي والعملي والأخلاقي الذي يحتمه عليها في اتخاذ قرار إزالة البسطات، مشددًا أن أغلب المشاكل التي تقع في التربة بسبب تلك البسطات.

من جانبه تحدث المقدم همام القباطي، رئيس عمليات الأمن الخاص، أن الحملة التي تم تنفيذها اليوم، هي مطلب عام يجسد تطلعات السلطة المحلية لإيجاد بيئة منظمة يسير المواطن فيها بأمان، مؤكدًا ان القوات الخاصة في جاهزية تامة للقيام بواجبها الوطني والأخلاقي.

ولاقت حملة ازالة البسطات العشوائية في التربة ارتياحًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين أكدوا ان البسطات والصنادق في مدينة التربة انتشرت وتوسعت بشكل مفاجئ، حتى أصبحت عائقًا حقيقيًا لحياة السير.