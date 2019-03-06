أمن تعز يكشف مستجدات جريمة صالة حواء ويهيب بالجميع التعاون معه

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، في شرطة تعز ملابسات الهجوم على صالة حواء للأعراس أمس، والتي نتج عنها مقتل أحد أقارب العريس وامرأة وأحد أفراد الأمن.

وأكد المصدر، وفق متابعة "الخليج 365"، أن حملة أمنية تحركت إلى مكان الحادثة فور إبلاغها بحدوث اشتباك وفضت الاشتباك بشكل فوري، وألقت القبض على عدد من المسلحين، في الوقت الذي أمنت فيه المنطقة لخروج المتواجدين في الصالة.

فيما قامت أجهزة الشرطة أيضا بحراسة المستشفى الذي أسعف إليه الجرحى، بهدف الاحتياطات الأمنية لتأمين الجرحى.

وقال المصدر الأمني إن الرواية الأولية التي نشرها الاعلام الأمني، استندت لمعلومات مباشرة من قسم وادي القاضي أثناء الحادثة، مشيرا إلى أن التحقيقات بعد ذلك مع المقبوض عليهم أثبتت أن الاشتباك ناتج عن شجار بين مسلح من الحي والمسلحين المرافقين للعرس في أثناء تدخله شخصيا لإيقاف إطلاق النار.

وأضاف المصدر أن الأمر تطور لتبادل إطلاق نار مباشر أصيب نتيجته المسلح ليتجه إلى جمع أفراد من أبناء الحي الذين باشروا الهجوم على الصالة والاشتباك مع مرافقي العرس، لتتسبب الاشتباكات بمقتل امرأة وإصابة آخرين منهم أحد أقرباء العريس الذي توفي مساء اليوم متأثرا بإصابته، فيما استشهد الجندي في قسم الشرطة سامح الحاشدي في أثناء فض الاشتباك.

كما استنكر المصدر الأمني بشاعة الجريمة، مؤكدا بأن أجهزة الشرطة لن تتهاون مع كل من يفرط بأمن الناس ودماءهم، وستعمل جاهدة للقبض على باقي المتسببين بالحادثة.

وتتحفظ الأجهزة الأمنية على أحد المتسببين الرئيسيين بالحادثة "عمر الجعور" وآخرين على ذمة التحقيق فيما تلاحق بقية المتسببين بالحادثة، بعد تحديد هوياتهم وأماكن تواجدهم.

وتهيب قيادة شرطة تعز بجميع القيادات والمواطنين التعاون مع الشرطة لاستتباب الأمن وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، التي تعد من أسوأ تداعيات الحرب القائمة ضد مليشيات الحوثي.

كما تشكر قيادة الشرطة أبناء الصبيحة والأكاحلة على فتح الطريق أمام المسافرين في هيجة العبد، وتثمن دور كل المتعاونين من القيادات والمواطنين.

الجدير بالذكر أن تحريك حملة شرطية لمكافحة إطلاق الرصاص في الاعراس لاقت ترحيبا كبيرا وسط المواطنين، مع النجاح الذي تحققه الحملة المكلفة بذلك، في إطار تثبيت الأمن داخل المدينة.