شكرا لقرائتكم خبر عن دقت ساعة الصفر.. ودعوة عاجلة من حجور.. شاهد ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك هي الاشرس في العبيسة بمديرية كشر محافظة حجة شمال غرب اليمن بين ابطال #حجور ومليشيات الحوثي الإرهابية. ووجه الشيخ / فهد دهشوش رئيس فرع حزب المؤتمر في محافظة #حجة دعوة عاجلة قبل لحظات عبر حسابه في الفيس جاء فيها : دعواتكم الى كل حجوري حر هبوا سريعا الى العبيسه لمساندة إخوانكم نكلوا باعداء الله ودافعوا عن البيوت والاعراض والنصر صبر ساعة وانتم اهل النصرة وهو حليفكم ان شاء الله

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