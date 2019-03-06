شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قوات "طارق صالح" توجة رسالة هـامة إلى قبائل حجور والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية -حراس الجمهورية- العميد الركن صادق دويد رسالة هامة إلى أبناء حجور الصمود بمحافظة حجة الذين يواجهون صلف العدوان الحوثي على قراهم ومناطقهم منذ أكثر من 50 يوما.
وقال العميد دويد في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر مساء اليوم الأربعاء، مخاطبا أبناء حجور الأشاوس: إن الصمود البطولي لكم مُنذ 50 يوماً، والضربات الموجعة التي توجهونها لميليشيات الكهنوت الإمامية الحوثية لهي حالة وطنية فريدة يتابعها أبناء الشعب اليمني على مدار الساعة.
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